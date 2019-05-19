Московские ветеринары назвали ключевые правила ухода за домашними животными в жару. Хозяевам следует помнить о ряде манипуляций, которые позволят их питомцам без проблем перенести жаркую погоду.

Во-первых, нужно соблюдать режим прогулок и ни в коем случае не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях. Во-вторых, не следует подвергать питомцев физическим нагрузкам, поскольку они могут получить тепловой удар. В-третьих, необходимо следить за тем, чтобы у животных всегда была свежая вода, передает РИА "Новости"