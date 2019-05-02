Нулевой уровень компетенции чиновников приведёт к смерти русской науки

По данным РАН, в начале 1990-х годов в РСФСР работали 1 млн 700 тысяч исследователей. Сегодня – всего 700 тысяч. Миннауки насчитало кандидатов и докторов наук и того меньше – 360 тысяч.



Россия - единственная страна, претендующая на роль лидера, в которой число исследователей падает год от года. В США, Европе, Южной Корее, Японии – оно растёт. Про Китай лучше промолчать. Оставшихся учёных клерки из Миннауки заставляют строчить научные статьи в академические издания и с их количеством связывают объёмы финансирования НИИ и других научных заведений. При этом настоящая российская наука за этой бюрократический формализацией просто задыхается от недофинансирования. При таком положении дел через несколько лет великая русская наука умрёт сама…



– Сталкиваясь с чиновниками от Миннауки, с ужасом осознаёшь, что уровень компетенции там не просто нулевой. Он с точки зрения науки, которой они бесконтрольно распоряжаются, – отрицательный. Это какие-то другие существа, с отличной от нас логикой. Мы, как строители Вавилонской башни, разговариваем на разных языках, – поделился впечатлениями от общения замдиректора Института океанологии РАН, член-корреспондент РАН Михаил Флинт.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



