В NASA готовятся к столкновению с астероидом

В понедельник, 29 апреля, стартовала конференция Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса, на которой ученые обсуждают план спасения Земли от столкновения с астероидом.

Об этом говорится на сайте конференции Planetary Defense Conference. На сегодняшний день астероид - это лишь гипотетическая опасность, однако специалисты отнеслись к дискуссии со всей серьезностью.

Согласно предложенной на конференции ситуации, в 2027 году мимо нашей планеты пролетит астероид DC. Его обнаружили 26 марта. Вероятность столкновения равна 1%. К счастью, это лишь легенда учений.

Однако, как отметили сотрудники NASA, подобные "тренировки" для ученых проходят в мире уже в четвертый раз. В этом моделировании приняли участие более трехсот специалистов со всего мира.