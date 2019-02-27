В Антарктиде может отколоться от льдины айсберг площадью с два Нью-Йорка

От антарктического ледника Бранта может скоро отколоться айсберг, который в два раза превышает по площади Нью-Йорк. Соответствующую информацию в начале этой недели предоставили эксперты NASA.

Специалисты не уточнили, когда именно это может случиться, однако заметили, что на леднике постоянно появляются новые крупные трещины, передает телекомпания CNN.

Отмечается, что одна из первых трещин была зафиксирована в центральной части айсберга около 30 лет назад. Другую заметили в октябре 2016 года. Эксперты-гляциологи утверждают, что когда разломы удлинятся и "встретятся", гигантский айсберг отделится от ледника.