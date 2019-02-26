Роскосмос скорректировал орбиту МКС

Специалисты российского Центра управления полетами провели коррекцию орбиты Международной космической станции. После комплекса связанных с этим мероприятий средняя высота возросла до 408.5 км.

Орбиту Международной космической станции откорректировали перед запуском российского пилотируемого корабля "Союз МС-12", высота полета станции увеличилась на 1.6 километра, сообщает РИА Новости.

"Коррекция орбиты прошла штатно. Двигательная установка "Прогресса МС-10" включилась в 05:21 мск и проработала 451.2 секунды", - цитирует во вторник агентство официального представителя ЦНИИмаш.