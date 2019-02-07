Степной суслик помог археологам найти древний клад

Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.

Наиболее значимой за последний археологический сезон находкой марийских ученых стала золотая монета. Она была отчеканена в Боспорском царстве в 27 году нашей эры. Уникальность находки в том, что это всего третья такая монета, найденная в мире. Обнаружили ее при раскопках в Краснодарском крае, в зоне строительства ж/д путей к Крымскому мосту.

В Астраханской области археологи вели раскопки Селитренного городища, бывшего столицей Золотой Орды в XIII-XIV веках. И здесь неоценимую помощь исследователям оказал… степной суслик. Зверек, копая свои подземные ходы, вытолкнул наружу попавшиеся ему на пути серебряные монеты. Так исследователи нашли клад серебряных монет XIV века, рассказал доктор исторических наук, профессор МарГУ Юрий Зеленеев.