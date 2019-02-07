Владимир Путин вручил премии Президента молодым ученым

Сегодня в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с молодыми учеными. Владимир Путин вручил дипломы лауреатам президентской премии за вклад в развитие отечественной науки.

Премия Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году. Церемония ее вручения традиционно проходит накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля. Лауреатами премии Президента становятся молодые ученые и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие и укрепление обороноспособности страны.

«В науку приходят сильные, талантливые молодые люди. Безусловно, привлечение молодых, перспективных кадров в науку будет продолжено. Это послужит необходимому кадровому насыщению наших программ развития, откроет возможности для свободной кооперации ученых из разных коллективов, в том числе зарубежных», - сказал Владимир Путин на церемонии вручения премий за 2018 год.

В этом году лауреатами премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых стали:

Вячеслав Дячук – за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных.

Евгений Горлов, Виктор Жарков – за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ.

Екатерина Гризанова – за открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis.

Иван Оселедец – за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач анализа данных на основе тензорных разложений.