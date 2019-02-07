Учёные научили пчёл считать

Совместная работа учёных из Австралии и Франции привела к тому, что они смогли научить медоносных пчёл считать. Насекомые в результате тренировок смогли выполнять некоторые математические операции.

Исследователи выяснили, что пчёлы способны различать понятия «право» и «лево», «больше» и «меньше», «одинаковый» и «разный», а также прибавлять и вычитать единицу из данного числа. Некоторые из них даже смогли узнавать цифры, передаёт Мир24.

Для проведения эксперимента учёные научили пчёл различать голубой и жёлтый цвета. Затем насекомых запустили в лабиринт, где на каждой развилке находились картинки с одной, двумя или четырьмя геометрическими фигурами ярко-голубого цвета на сером фоне, что означало сложение. Желтые картинки подразумевали, соответственно, вычитание. Если в лабиринте пчёлы выбирали картинку с правильным ответом, то получали в награду сахар, если насекомые ошибались, то им давали хинин. Испытуемые пчёлы выбирали правильные ответы более чем в половине случаев.