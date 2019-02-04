В SpaceX прошёл тестовый запуск двигателя для космического корабля

В компании SpaceX провели огневые испытания двигателя Raptor, который будет установлен на межпланетный звездолёт Starship. Глава компании Илон Маск лично поделился новостью, сообщает КП.

«Первый запуск двигателя Raptor для корабля Starship! Так горжусь отличной работой команды SpaceX», - порадовал основатель SpaceX Илон Маск своих подписчиков в Twitter. Также инженер выложил в Сеть несколько видеороликов, на которых любой желающий может наблюдать запуск двигателя. Илон Маск остался очень доволен результатами испытания.

Ранее изобретатель уже поделился информацией о том, что установка ракеты-носителя Big Falcon закончена, на очереди остальные компоненты.