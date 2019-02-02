Ученые: на Марсе произошла масштабная катастрофа

Ученые сделали заявление, что им удалось обнаружить следы страшной катастрофы, произошедшей на Марсе. По словам исследователей, на этой планете расположен самый большой вулкан Солнечной системы.

На данный момент вулкан, получивший название Олимп, не проявляет активности, но ученые предполагают, что в древности он и его собратья стали причиной масштабной всепланетной катастрофы.

Олимп потух порядка 3.7 млрд лет назад. А, судя по всему, в период его активности Марс отнюдь не являлся пустынной планетой: на его поверхности могли наблюдаться реки, озера и каналы.

Однако в какой-то момент произошло мощное извержение сразу нескольких крупных вулканов (Олимпа, Павлины, Арсии и других), приведшее к изменению климата на планете и наклону ее оси.