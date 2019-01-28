В Новосибирске создали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Испытания первого в мире цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания завершились в Новосибирске. Двигатель разработали ученые Новосибирского государственного технического университета.

«Первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель удалось создать конструкторам НГТУ. Из алюминия изготовлены даже те части, которые подвергаются самым высоким нагрузкам», - сообщила пресс-служба НГТУ.

Цельноалюминиевый двигатель весит около 200 кг и работает на обычном автомобильном бензине АИ-95. Он весит на 50 кг легче аналогичного двигателя из стали, при этом на 10% мощней (около 400 лошадиных сил) и на 15% экономичней в расходе топлива. Испытания опытного образца проходили на аэродроме под Новосибирском.

«В ходе испытаний в конструкции двигателя были выявлены недочеты. Мы их учли и будем конструировать новый двигатель. Он будет меньше по габаритам. От базовых идей мы не отказываемся. Нас вдохновляет то, что никакие микрометрические инструменты не зафиксировали следов износа деталей двигателя. У нас также стоит задача получить заявленные характеристики по мощности и прочности», - сообщил профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверьков.

Обновленный с учетом результатов испытаний двигатель ученые планируют сконструировать уже к лету. Его предполагается устанавливать на самолеты Як-52, Ил-103 и Бе-103, сообщает ТАСС.