Магнитные поля Земли стремительно смещаются, угрожая жизни на планете

Учёные констатируют ещё одну глобальную проблему для человечества - смещение южного и северного полюсов. Южный полюс движется со скоростью 10 км в год, а северный ускорился до 65 км в год. Такими темпами через 50 лет он достигнет российской территории - архипелага Северная Земля.



В будущем оба полюса могу встретиться и изменить полярность. В этот момент упадёт напряжённость магнитного поля Земли, которая защищает планету от потока ионизированных частиц, идущих от Солнца. Восстанавливается поле десятки тысяч лет, которых достаточно, чтобы на Земле вымерло всё живое.



С Землёй такое уже происходило сотни раз с периодичностью 20, 40, 70 миллионов лет. Последняя инверсия, по мнению учёных, произошла 780 миллионов лет назад, хотя ранее такие смены бывали чаще - 200-500 млн лет. Это и беспокоит учёных, которые подозревают, что очередная инверсия должна произойти уже вот-вот. Конечно, в ближайшее время ничего страшного не случится, этот процесс очень долгий. Может быть, науке за это время удастся создать эффективную систему защиты, чтобы спасти человечество и всё живое.



