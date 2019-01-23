Ученые нашли в человеческом теле неизвестный тип кровеносных сосудов

Немецкие ученые из Университета Дуйсберг-Эссен обнаружили неизвестную ранее сеть мелких кровеносных сосудов в человеческих костях. Она позволяет быстро распространять по всему телу иммунные клетки.

Специалисты сначала провели эксперимент с участием мышей и применили особое вещество, которое делает кости лабораторных грызунов прозрачными. Затем они использовали рентгеновскую микроскопию и выявили сотни капилляров, которые раньше не замечали. Их было решено назвать транскортикальными сосудами, передает "Свободная пресса". Предполагается, что в большой берцовой кости мышей может находиться более тысячи сосудов данного типа.

Позже ученые повторили данный опыт с человеком, причем подопытным согласился стать один из сотрудников университета. Оказалось, что подобная система существует и в человеческом организме, сообщает ФАН.