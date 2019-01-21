Ученые нашли доказательство величайшего прогноза Стивена Хокинга

Ученые из изральского Научного института имени Вейцмана в Реховоте сообщили, что исследователям удалось в лабораторных условиях создать стимулированное излучение Хокинга. Знаменитый британский физик еще в 1974 году обосновал теорию существования электромагнитного излучения, которое назвали его именем - излучение Хокинга.

Суть теории заключается в том, что черная дыра теряет больше материи, чем поглощает, и это в итоге черная дыра начинает испаряться и взрывается.

Согласно общей теории относительности, черная дыра не излучает электромагнитных сигналов. Стивен Хокинг же предполагал, что черная дыра все-таки "что-то излучает". Но излучение слишком мало, чтобы его можно было выявить при помощи приборов.

Авторы исследования в Израиле создали лабораторную модель физики черных дыр, используя аналог горизонта событий, - сообщается на сайте rg.ru. В качестве материала они применили фотонно-кристалическое оптоволокно, а источником света стал инфракрасный лазер. При входе в волокно свет чуть-чуть замедляется. Ученые посылали по два сверхбыстрых импульса лазерного излучения разной длины волны. Один мешал второму, и в результате возникал эффект горизонта событий. Он наблюдался как изменение показателя преломления света в волокне.

После чего исследователи использовали дополнительный свет для этой системы, что привело к увеличению мощности излучения с отрицательной частотой. "Негативный" свет черпал энергию из горизонта событий, а это верный признак существования излучения Хокинга.

Как объяснил физик Ульф Леонхардт, излучение является гораздо более общим явлением, чем предполагалось. По его словам, это может произойти всякий раз, когда создаются горизонты событий, будь то астрофизика или свет в оптических материалах.

Работа израильких ученых опубликована в журнале Physical Review Letters, пресс-релиз в Science Alert.