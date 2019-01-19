Найдена старейшая в мире таблица элементов Менделеева

Старейшую в мире таблицу с периодической системой химических элементов (таблицу Менделеева) обнаружили в лаборатории Сент-Эндрюсского университета в Шотландии во время разбора документов.

Таблица лежала на складе вместе с большим количеством лабораторного оборудования, которое скопилось после переезда факультета химии. Авторство уникальной находки принадлежит доктору Алану Айткену.

Данная периодическая таблица химических элементов изготовлена в 1885 году. На сегодняшний день это старейший образец таблицы во всем мире. Информация об этом размещена на сайте университета.

В пресс-службе отметили, что документ был найден еще в 2014 году. Однако администрация учреждения не спешила разглашать информацию об этом, пока таблица не прошла проверку на подлинность.

Теперь ее поместят в специальное хранилище университета, где будут созданы все необходимые условия для сохранности исторического документа. Для просмотра будет доступна ее полномасштабная копия.