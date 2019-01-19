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Найдена старейшая в мире таблица элементов Менделеева
19 января 2019, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Старейшую в мире таблицу с периодической системой химических элементов (таблицу Менделеева) обнаружили в лаборатории Сент-Эндрюсского университета в Шотландии во время разбора документов.
Таблица лежала на складе вместе с большим количеством лабораторного оборудования, которое скопилось после переезда факультета химии. Авторство уникальной находки принадлежит доктору Алану Айткену.
Данная периодическая таблица химических элементов изготовлена в 1885 году. На сегодняшний день это старейший образец таблицы во всем мире. Информация об этом размещена на сайте университета.
В пресс-службе отметили, что документ был найден еще в 2014 году. Однако администрация учреждения не спешила разглашать информацию об этом, пока таблица не прошла проверку на подлинность.
Теперь ее поместят в специальное хранилище университета, где будут созданы все необходимые условия для сохранности исторического документа. Для просмотра будет доступна ее полномасштабная копия.
A periodic table chart discovered at the University of St Andrews is thought to be the oldest in the world.— University of St Andrews (@univofstandrews) 17 января 2019 г.
The chart of elements, dating from 1885, was discovered in the University’s School of Chemistry. https://t.co/xoRXwFhU4d
#IYPT2019 #evertoexcel pic.twitter.com/ykSlYc7rG0
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