Найдена старейшая в мире таблица элементов Менделеева

Старейшую в мире таблицу с периодической системой химических элементов (таблицу Менделеева) обнаружили в лаборатории Сент-Эндрюсского университета в Шотландии во время разбора документов.

Таблица лежала на складе вместе с большим количеством лабораторного оборудования, которое скопилось после переезда факультета химии. Авторство уникальной находки принадлежит доктору Алану Айткену.

Данная периодическая таблица химических элементов изготовлена в 1885 году. На сегодняшний день это старейший образец таблицы во всем мире. Информация об этом размещена на сайте университета.

В пресс-службе отметили, что документ был найден еще в 2014 году. Однако администрация учреждения не спешила разглашать информацию об этом, пока таблица не прошла проверку на подлинность.

Теперь ее поместят в специальное хранилище университета, где будут созданы все необходимые условия для сохранности исторического документа. Для просмотра будет доступна ее полномасштабная копия.

A periodic table chart discovered at the University of St Andrews is thought to be the oldest in the world.



The chart of elements, dating from 1885, was discovered in the University’s School of Chemistry. https://t.co/xoRXwFhU4d



#IYPT2019 #evertoexcel pic.twitter.com/ykSlYc7rG0