В египетском храме найдено неизвестное захоронение Сфинкса

В Египте работы по уменьшению пагубного воздействия подземных вод в храме Ком-Омбо помогли специалистам совершить открытие. Ученые обнаружили древнее захоронение с несколькими статуями.



В частности, египетские археологи наткнулись на изготовленную из песчаника статую сфинкса, сделанную, предположительно, во время правления династии Птолемеев (приблизительно до 30-го года до нашей эры).

Обнаруженный памятник напоминает всемирно известного сфинкса из Гизы, потому как тоже обладает телом льва и головой человека. Удивительная находка была отправлена в Национальный музей Фустата.

По словам археологов, за последний месяц исследовательских работ им удалось обнаружить еще две статуи, сообщает издание OaNews. В настоящий момент специалисты занимаются тщательным изучением находок.