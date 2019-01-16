//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- «Знакомые все лица»: Россию на «Евровидении» представят Киркоров и Лазарев
- Дочь Дмитрия Маликова рассталась с сыном миллиардера
- Марию Порошину с сыном из роддома забрали мама и дочки
- РЭП из СССР
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
В египетском храме найдено неизвестное захоронение Сфинкса
16 января 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Египте работы по уменьшению пагубного воздействия подземных вод в храме Ком-Омбо помогли специалистам совершить открытие. Ученые обнаружили древнее захоронение с несколькими статуями.
В частности, египетские археологи наткнулись на изготовленную из песчаника статую сфинкса, сделанную, предположительно, во время правления династии Птолемеев (приблизительно до 30-го года до нашей эры).
Обнаруженный памятник напоминает всемирно известного сфинкса из Гизы, потому как тоже обладает телом льва и головой человека. Удивительная находка была отправлена в Национальный музей Фустата.
По словам археологов, за последний месяц исследовательских работ им удалось обнаружить еще две статуи, сообщает издание OaNews. В настоящий момент специалисты занимаются тщательным изучением находок.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам
Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен
//Новости МирТесен
//Общество
Агента СБУ, собиравшего сведения в Крыму, выдворили из России
"Перетянула лицо": поклонники поражены изменениями во внешности Мадонны
//Новости партнеров
//Здоровье
//Здоровье
Кудрин рассказал о способе вывести Россию в топ-5 экономик мира
//Спорт
//Новости СМИ2
//Спорт
//Спорт
«Знакомые все лица»: Россию на «Евровидении» представят Киркоров и Лазарев
//Спорт
//Спорт
//Общество
//Шпионаж
//В мире
Тимошенко рассказала, что следует советам Маргарет Тэтчер никогда не сдаваться
//Общество
//Общество
//Общество
//Общество
//В мире
В Госдепе заявили, каких действий ждут от России для соблюдения ДРСМД
//Общество
//Общество
//Город М
//Город М
//Общество
//Культура
//Наука
//Город М
//Общество
//В мире