В Минобороны прокомментировали сообщения о гибели российского спутника

Российский военный спутник "Космос-2430", исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, сгорел над Атлантическим океаном. Об этом сообщили в командовании Воздушно-космических сил РФ.

В Министерстве обороны отмечают, что спутник был сведен с орбиты планово, передает агентство ТАСС. Его схождение контролировалось на всех участках траектории дежурными силами ВКС России.

"Увольнение" спутника "Космос-2430" связано с тем, что он давно отработал свой ресурс (аппарат был запущен 23 октября 2007 года). Однако его падение накануне буквально взбудоражило западные СМИ.



