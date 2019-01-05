В NASA заявили, что не станут менять название астероида Ultima Thule, в котором многие нашли отсылки к нацизму времён Второй мировой. На сегодняшний день небесное тело является самым далёким объектом, которого достигал человек.

Название небесного тела из пояса Койпера не понравилось ряду западным СМИ, сообщает РИА Новости. Астероид получил временное наименование 2014 MU69 Ultima Thule, которое тут же раскритиковали многие издания. Например, в Newsweek заметили, что фраза Ultima Thule использовалась нацистами в качестве названия места происхождения арийцев. Коллег поддержали и в Independent, добавив, что немецкое Общество Туле сыграло большую роль в становлении нацистской идеологии.

Несмотря на все эти заявления, в NASA отказались менять название астероида. Руководитель исследования Алан Стерн объяснил, что данная фраза использовалась в латинском языке столетиями задолго до нацистов. "Не волнуйтесь, NASA не использует нацистские термины в своей системе наименования", - заверил всех недовольных Стерн.