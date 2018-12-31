Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах

Ученые из Великобритании рассказали, как не набрать вес во время длительных новогодних праздников. Оказалось, что существует несколько приемов, которые позволят сохранить фигуру после обильных трапез.

Исследование, которое было ранее опубликовано в Британском медицинском журнале, свидетельствует о том, что регулярное взвешивание во время длинных выходных позволяет контролировать вес. Авторы исследования считают, что даже детей следует приучать контролировать цифры на весах еще со школьного возраста, чтобы впоследствии не было проблем с лишними сантиметрами.

Группа ученых из Бирмингемского университета и Университета Лафборо провела исследования и выяснила, что те люди, которые ежедневно взвешивались и добавляли эффективные физические упражнения во время каникул, не имели никаких проблем ни с набором веса, ни со страхом получить прибавку на весах, передает med.vesti.ru.