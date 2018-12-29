Опубликовано видеопоздравление с наступающим Новым годом с борта МКС

Экипажу Международной космической станции предстоит встретить Новый год 15 раз. Об этом рассказал российский космонавт Олег Кононенко в видеопоздравлении, которое опубликовал Роскосмос.

"Приветствую всех россиян и всех жителей нашей планеты! Я и мои коллеги - экипаж 58-й экспедиции на МКС - провожаем 2018 год вместе с вами и с вами же вместе встретим Новый год целых 15 раз!", - заявил он.

Международная космическая станция совершает один оборот вокруг Земли приблизительно за 90 минут. Поэтому, в зависимости от положения станции, новый год на ней может наступить 15 или 16 раз.

Кононенко напомнил, что уходящий год стал юбилейным: строительство МКС на орбите началось 20 лет назад. Над созданием МКС трудились конструкторы, инженеры и космонавты РФ, США, Канады, Японии, стран ЕС.

"Благодаря их таланту и профессионализму тут отработали уже 58 основных международных экспедиций. Я счастлив быть членом этой семьи и поздравляю всех моих коллег с юбилеем", - отметил космонавт.



