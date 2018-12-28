Аспирант университета Шеффилда Синтия Карти выступила с предложением получать из еловых и сосновых иголок соединения, которые можно использовать в производстве красок и подсластителей для продуктов питания.

До этого специалисты не могли пустить уже не нужные новогодние ели и сосны на переработку или в качестве сырья для производства экологически чистых продуктов, так как они содержат сложный полимер – лингоцеллюлозу. Карти предложила способ разделения сложных молекул лигноцеллюлозы на простые соединения, которые имеют ценность для химической промышленности.

С помощью глицерина старая хвоя разлагается на жидкую и твердую фракции. Жидкая фракция имеет в своем составе глюкозу, уксусную кислоту и фенол. Ученые поставили целью найти методы использования и твердой фракции, сообщает ВладТайм. Теперь есть возможность переработать старые елки в чистящие средства, жидкости для полоскания рта, в пищевые подсластители, краску и уксус.

Ученые изучают возможности использования растительных отходов в других отраслях промышленности, например, в лесозаготовке или пивоварении.