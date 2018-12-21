Астрофизики рассказали, когда Солнце сожжет Землю

В Институте космических исследований РАН прошла итоговая научная конференция астрофизиков. Ученые подвели итоги года и ответили на животрепещущий для всего человечества вопрос: когда Солнце сожжет Землю?

Астрофизики рассказали о дальнейшей судьбе Солнечной системы. После выработки большей части водорода Солнце не погаснет. Напротив, яркость светила возрастет в тысячу раз. Солнце просто сожжет поверхности ближайших планет, в том числе и нашей Земли. Как скоро это произойдет?

«С космической точки зрения у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и без всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект», - ответил на волнующий вопрос профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов.

В ходе научной конференции астрофизики наметили планы по дальнейшему изучению Солнца и дальнего космоса. Весной 2019 года в космос отправится орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», которая поможет ученым найти ответы на множество вопросов. Фрагмент конференции опубликовала телестудия Роскосмоса.