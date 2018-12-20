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День зимнего солнцестояния совпадет с "холодным полнолунием"
20 декабря 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 22 декабря, жители Москвы смогут увидеть так называемое полнолуние длинной ночи. «Холодное полнолуние» в день зимнего солнцестояния ознаменует наступление астрономической зимы.
«Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года. Хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует наступление астрономической зимы в Северном полушарии», - рассказали астрономы Московского планетария.
День зимнего солнцестояния – самый короткий световой день и, соответственно, самая длинная ночь в году. В этом году продолжительность дня составит всего семь часов, а продолжительность ночи – семнадцать часов. Полнолуние длинной ночи также именуется «Холодным полнолуние», сообщают «Вести.ру».
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