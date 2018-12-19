Обнаружена новая опасность сахара

Ученые Йельского университета провели исследование, в рамках которого обнаружили новую опасность сахара. Согласно последней информации специалистов, эксперименты проводились на лабораторных грызунах.

В рацион мышей были введены продукты с высоким содержанием фруктозы и глюкозы. Впоследствии выяснилось, что сахар блокирует активность белка Roc, который отвечает за размножение кишечной микрофлоры, передает в среду, 19 декабря, издание MedicalXpress



Уточняется, что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Интересно, что при этом не имеет значения, какой именно вид сахара употребляли грызуны.