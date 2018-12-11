Ученые назвали способ избавиться от жира на животе

Ученые провели ряд исследований и выяснили, как избавиться от жира на животе, который окружает внутренние органы. Согласно последней информации специалистов, существует довольно простой способ.

Оказалось, что ежедневно следует употреблять по 10 г растворимой клетчатки. За пять лет уровень жира на животе снизится на 3,7 процента, передает Express. Ученые отмечают, что клетчатка содержится в орехах, семенах, овсяных отрубях, горохе, бобах, некоторых овощах и фруктах.

Благодаря вышеуказанным продуктам, которые следует употреблять в небольшом количестве, человек также чувствует насыщение в течение долгого времени и может контролировать свой аппетит.