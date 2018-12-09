Новые клетки смогут лечить рак

Учёным из Лундского университета в Швеции удалось создать новый вид клеток для борьбы с раковыми образованиями. Клетки оказались получены из соединительной ткани благодаря синтезу трёх видов белков.

Новые клетки получили возможность находить и уничтожать злокачественные образования, пишет Science Immunology. Учёные отмечают, что на создание искусственных тканей требуется девять дней. При этом поведение в организме дендритных клеток схоже с естественными.

Планируется, что полученные ткани будут вводиться непосредственно в раковую опухоль, что даст возможность вырабатывать необходимые антигены в самом очаге заболевания. Авторы проекта надеются, что данная технология в скором будущем найдёт широкое применение.