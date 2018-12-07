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Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера
7 декабря 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера - старческим слабоумием. По данным российских и иностранных ученых, число носителей болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия выросло более чем в два раза за последние 25 лет.
Статья опубликована в журнале Lancet Neurology. Болезни сердца и сосудов, инсульты и различные формы старческого слабоумия в настоящее время стали одной из главных причин смерти людей в странах первого мира. И прогнозы неутешительные.
Ученые активно пытаются найти способ снизить вероятность приобретения таких заболеваний в пожилые годы жизни.
Профессор НИУ ВШЭ и один из авторов статьи Василий Власов рассказал, что сегодня более миллиона россиян страдает от старческой деменции в соответствии с данными на 2016 год. В основном, это люди старше 50 лет, - сообщает РИА Новости.
Ученые выяснили, что сейчас около 44 миллионов человек страдает от болезни Альцгеймера и других болезней, связанных с развитием старческой деменции.
Согласно статистическим данным, их численность выросла более чем в два раза за последнюю четверть века. В 1990 году число носителей этих проблем составляло около 20 миллионов людей.
Как отмечают ученые, старческая деменция поднялась на пятую строчку в общем перечне главных причин смертей у пожилых людей, уступая лишь инсультам, ишемии, обструкционной болезни легких и инфарктам.
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