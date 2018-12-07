Ученые знают, как выявить склонность женщины к изменам

Ученые из Оксфордского университета провели ряд исследований и выяснили, как определить склонность женщины к изменам. В экспериментах, проведенных специалистами, принимали участие 474 человека.

Всех добровольцев попросили заполнить анкеты, а затем были проведены анализы и измерены анатомические показатели. Как сообщает издание Biology Letters , практически у всех женщин, которые изменяли своим партнерам, указательный палец на левой руке был длиннее безымянного. Удивительно, но среди мужчин подобная связь не прослеживалась.

Анализы впоследствии подтвердили, что соотношение длины пальцев у женщины отражало уровень гормона эстрогена в ее организме. Именно он отвечает за женственность и желание нравиться.