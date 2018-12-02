Археологи сообщили, что нашли легендарную Атлантиду

Сотрудники Merlin Burrows изучали данные со спутников Landsat 5 и Landsat 8, а также исторические записи о расположении Атлантиды, такие как писания Платона. Они заявили, что "нашли" Атлантиду на территории Испании.

В районе Национального парка Доньяна исследователи нашли руины, как предполагается, храма возрастом 10-12 тысяч лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Live Science. Анализ образцов почвы позволил обнаружить следы мощного цунами.

Полученные данные соответствуют записям Платона, который рассказал о гибели Атлантиды около 330 года до н.э. Боги разрушили этот город-государство более 9000 лет назад.

Исследователи по-разному отнеслись к этому заявлению: первые верят в правдивость открытия, другие нет.