Илон Маск призвал людей становиться киборгами

Экс-глава Tesla, основатель SpaceX Илон Маск предложил человечеству как можно скорее слиться с искусственным интеллектом. Это необходимо, чтобы люди не оказались "шимпанзе в клетке".

Об этом он заявил в интервью Axios для HBO, где рассказал, что многие в настоящий момент не отдают себе отчета в том, насколько опасны новые технологии для человека и его будущего.

По мнению Маска, в скором времени человеческий мозг будет уступать цифровому интеллекту, и это может привести к началу Третьей мировой, но не среди государств, а между людьми и киборгами.

Он отметил, что с каждым днем для человечества растет риск оказаться на одной планке с обезьянами: в клетке, вольере или джунглях, которые и будут той самой клеткой - под присмотром ИИ.

Маск уверен, что человечеству пора готовиться противостоять машинам при помощи киборгизации - симбиоза мозга и искусственного интеллекта, который откроет неограниченные возможности.