Найденное полвека назад кольцо оказалось перстнем Понтия Пилата

Израильские ученые наконец сумели расшифровать надпись на кольце, обнаруженном еще в 1960-х годах. Это оказалось имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата, отправившего на смерть Иисуса Христа.

Исследователи пояснили, что надпись на кольце поддалась прочтению лишь после того, как к реликвии применили современную систему очистки и специальную технику фотографирования. Ученые предполагают, что кольцо могло принадлежать самому Понтию Пилату, бывшему римским префектом Иудеи в 26-36 годах н. э., и использоваться им в качестве личной печати, либо принадлежать кому-то из доверенных лиц его администрации.

«Имя Пилат было редким для того времени. Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи. А кольцо указывает на то, что его обладатель был человеком высокого положения», - заявил профессор Данни Шварц.

Понтий Пилат – пятый префект Иудеи в период римской оккупации с 6 по 41 годы н. э. Согласно Евангелию, именно он предал на крестную смерть Иисуса Христа. В связи с этим событием ему приписывается знаменитая фраза «Я умываю руки». Примечательно, что вплоть до 1961 года ученые-историки не были уверены в том, что этот человек действительно существовал, пишет RT со ссылкой на израильскую прессу.