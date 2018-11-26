Ученые выявили связь между астмой и детским ожирением

Ученые из Детского госпиталя Немура в Орландо провели ряд исследований и выявили связь между астмой и детским ожирением. В эксперименте специалистов принимали участие более 500 тысяч детей.

В ходе исследования стало известно, что лишний вес резко повышает шансы ребенка заработать астму или аутоиммунные заболевания. Как сообщается в издании Pediatrics, практически каждый третий случай развития астмы был связан с ожирением и воспалениями, которые образуются в легких и прочих органах.

По словам ученых, количество астматиков среди детей за последнее время увеличилось на 5-6 процентов исключительно из-за проблемы лишнего веса.