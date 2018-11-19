Чрезмерное употребление воды может быть смертельно опасно, рассказали врачи

Избыточное употребление воды может быть не менее опасно, чем ее недостаток. И если о вреде обезвоживания известно всем, то об опасности лишней воды в организме врачи рассказали подробней.

Медицинские специалисты рекомендуют придерживаться нормы употребления воды, для взрослого человека равной примерно трем литрам в день. При этом много жидкости сразу пить вредно, уточнили медики, поскольку почки могут обрабатывать не более 800-1000 миллилитров жидкости в час.

При избыточном употреблении воды почки перестают справляться с нагрузкой, и клетки организма начинают набухать из-за накапливаемой жидкости. Это провоцирует снижение уровня натрия в крови и нарушение регуляции кровяного давления, что может приводить к сонливости и головным болям. В худшем случае могут возникнуть повреждения мозговой деятельности, а это уже смертельно опасно, пишет ФБА «Экономика сегодня».