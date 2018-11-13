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Ученые назвали признак идеального мужчины
13 ноября 2018, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи изучили и систематизировали обычай средневековых мужчин выбирать себе жену по ее вкусовым пристрастиям к определенным фруктам и ягодам, и обнаружили любопытную взаимосвязь.
Ученые понаблюдали за людьми и сопоставили определенные черты характера с их фруктово-ягодными предпочтениями. Обнаружилась любопытная взаимосвязь. Авторы исследования отметили, что вкусовые пристрастия у мужчин и женщин различаются.
Яблоки, как оказалось, предпочитают женщины твердых жизненных убеждений. Правда, при этом они не слишком романтичны. Апельсины часто выбирают женщины интеллигентные и творческие, но из-за скромности часто остающиеся в тени. «Шик, блеск, красота», - девиз барышень, обожающих клубнику. Любительницы груш считают себя неотразимыми и требуют постоянного восхищения своей особой. А вот поклонницы винограда вечно бегут от одиночества к удовольствиям.
Теперь о мужчинах. Исследователи утверждают, что любитель ананасов и большой поклонник женщин – это один и тот же мужчина. Он способен дарить женщине массу экзотических ощущений, но к этому прилагаются неуравновешенность и неразборчивость в связях. Мужчина, любящий персики, осторожен и подозрителен, но с избранной партнершей готов к экспериментам. Тот, кто ест яблоки, уверен в себе и консервативен, он – образец постоянства.
Идеальным мужчиной ученые назвали любителя апельсинов. Этот человек дарит незабываемые впечатления и не дает повода для ревности, пишет «Спид-инфо».
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