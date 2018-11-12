Ученые нашли связь между татуировками и адюльтером
12 ноября 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Чем больше у человека татуировок, тем выше его склонность к изменам, считают ученые. А виноват в этом «доминантный» гормон тестостерон, утверждают сотрудники университета в Нью-Мексико.
Любители покрывать свое тело татуировками склонны к изменам, выяснили ученые. Это утверждение относится и к мужчинам, и к женщинам, но для представителей сильного пола эта зависимость более характерна. По мнению специалистов, во всем виноват тестостерон.
Ученые обследовали 2500 людей, покрытых татуировками. Оказалось, что у абсолютного большинства уровень тестостерона в крови гораздо выше среднего. Известно, что тестостерон отвечает за мужественность и уровень либидо. Люди с высоким уровнем тестостерона уверены в себе и склонны к агрессивности. С психологической точки зрения, именно он побуждает человека украшать свое тело татуировками.
Таким образом ученые обнаружили и объяснили взаимосвязь между любовью к татуировкам и склонностью к супружеским изменам. Исследователи отмечают, что это не закон, а всего лишь общая тенденция. А следовательно, из этого правила может быть сколько угодно исключений, пишет «Спид-инфо».
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