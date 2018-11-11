Ученые установили связь между размером груди и уровнем интеллекта

Американский социолог Анна Россдейл сопоставила размер женской груди с уровнем интеллекта ее обладательницы и пришла к неприятному лично для себя выводу. Оказалось, между ними существует прямая взаимосвязь.

В исследовании, которое предприняла американский социолог Анна Россдейл, приняли участие 1200 женщин. Участницы были разделены на пять групп соответственно размеру их груди (А, В, С, D, Е). Затем им предложили выполнить IQ-тест. Результаты оказались неожиданными и не очень приятными для самой исследовательницы.

Дамы с большим размером груди по итогам тестирования показали лучшие результаты. Их интеллект оказался в среднем на десять баллов выше, чем у барышень со скромными формами. «Мне неприятно это признавать, поскольку сама я ношу размер А. Но факты – упрямая вещь. Приходится признать, что у полногрудых женщин коэффициент интеллекта гораздо выше, чем у обладательниц мини-бюста», - прокомментировала итог своей научной работы Анна Россдейл.

При этом исследовательница выразила мнение, что обладательницы пышной груди не могут проявить мощь своего интеллекта, поскольку мужчины воспринимают только их бюст: «Даже если женщина разъясняет мужчине теорию относительности Эйнштейна, он все равно как зомбированный смотрит на ее декольте. В результате в его памяти не остается ничего, кроме этих двух холмов», - передает «Спид-инфо».