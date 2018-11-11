В России планируют создать космический консорциум

В России планируется создание консорциума космической робототехники, предназначенной для поддержки экипажей орбитальных станций, а также перспективного пилотируемого корабля "Федерация".

Идея создания консорциума была поддержана на совещании в РКК "Энергия". Также был рассмотрен ход создания к 2022 году ракеты-носителя среднего класса Союз-5 и ППТК.

Напомним, перспективный пилотируемый корабль "Федерация", согласно расчетам специалистов, должен прийти на смену "Союзам", которые находятся в эксплуатации вот уже более 50 лет.