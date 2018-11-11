В России планируют создать космический консорциум
11 ноября 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
В России планируется создание консорциума космической робототехники, предназначенной для поддержки экипажей орбитальных станций, а также перспективного пилотируемого корабля "Федерация".
Идея создания консорциума была поддержана на совещании в РКК "Энергия". Также был рассмотрен ход создания к 2022 году ракеты-носителя среднего класса Союз-5 и ППТК.
Напомним, перспективный пилотируемый корабль "Федерация", согласно расчетам специалистов, должен прийти на смену "Союзам", которые находятся в эксплуатации вот уже более 50 лет.
На совещании в РКК Энергия поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК). Также рассмотрен ход создания к 2022 г. ракеты среднего класса Союз-5 и ППТК pic.twitter.com/FsHJSumGRs— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 ноября 2018 г.
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