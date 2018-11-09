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Древний греческий город обнаружен в Крыму
9 ноября 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Уникальное древнегреческое поселение Манитра IV-II веков до нашей эры обнаружено крымскими археологами неподалеку от Керчи возле села Октябрьское на территории Ленинского района.
Поселение относят к периоду расцвета Боспорского царства. Было раскопано более 4 тысяч квадратных метров, такая огромная территория и придает находке уникальность. Также ранее археологи не встречали такую плотную застройку на сельских поселениях.
Манитра представляет из себя жилую зону усадебного типа и хозяйственную зону, состоящую из загонов для скота и хозяйственных ям. Рядом с поселением обнаружен хорошо сохранившийся некрополь.
Как передает РИА Новости, директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко считает, что из поселения нужно сделать интересный экскурсионный объект для показа туристам.
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