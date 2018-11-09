Астрономы пообещали москвичам "поцелуй" Луны и Сатурна
9 ноября 2018, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться звездопадом Северные Тауриды, а также "поцелуем" Луны и Сатурна в воскресенье, 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Пик завораживающего звездопада Северные Тауриды придется на вечер воскресенья, 11 ноября. На этот период (ближе к полуночи) астрономы ожидают падение до 15 метеоров в час.
Также в Москве и Подмосковье можно будет наблюдать еще одно небесное явление - "поцелуй" Луны и Сатурна. В это время спутник Земли будет находиться всего лишь в 1 градусе от планеты.
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