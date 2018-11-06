Космонавт о сбое в работе компьютера на МКС: "это не ЧП"
6 ноября 2018, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка прокомментировал сбой в работе одного из трех компьютеров на Международной космической станции.
Космонавт отметил в беседе с РИА Новости, что это обычная ситуация, никакой опасности нет, так как вычислительные машины работают параллельно. Две в работе из трех - это норма. Даже если все компьютеры откажут, поможет управлять движением МКС компьютер США.
Как рассказал Падалка, он не раз сам менял компьютеры на МКС.
В российском сегменте Международной космической станции вышел из строя компьютер управления, расположенный в модуле "Звезда". Пока восстановить его работу не удается, сообщил источник.
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