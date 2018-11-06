Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка прокомментировал сбой в работе одного из трех компьютеров на Международной космической станции. Вышел из строя компьютер управления российским сегментом МКС

Космонавт отметил в беседе с РИА Новости, что это обычная ситуация, никакой опасности нет, так как вычислительные машины работают параллельно. Две в работе из трех - это норма. Даже если все компьютеры откажут, поможет управлять движением МКС компьютер США.

Как рассказал Падалка, он не раз сам менял компьютеры на МКС.

В российском сегменте Международной космической станции вышел из строя компьютер управления, расположенный в модуле "Звезда". Пока восстановить его работу не удается, сообщил источник.