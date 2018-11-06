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Вышел из строя компьютер управления российским сегментом МКС

6 ноября 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Вышел из строя компьютер управления российским сегментом МКС
pixabay.com

В российском сегменте Международной космической станции вышел из строя компьютер управления, расположенный в модуле "Звезда". Пока восстановить его работу не удается, сообщил источник.

Об этом сообщается на официальном сайте космического ведомства. У одного из трех компьютеров зафиксирован сбой в системе. Два других электронных "мозга" работают исправно.

Специалисты планируют произвести перезапуск системы для восстановления работоспособности устройства. Перезагрузка компьютера запланирована на четверг, 8 ноября, уточняет ТАСС.

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