Вышел из строя компьютер управления российским сегментом МКС

В российском сегменте Международной космической станции вышел из строя компьютер управления, расположенный в модуле "Звезда". Пока восстановить его работу не удается, сообщил источник.

Об этом сообщается на официальном сайте космического ведомства. У одного из трех компьютеров зафиксирован сбой в системе. Два других электронных "мозга" работают исправно.

Специалисты планируют произвести перезапуск системы для восстановления работоспособности устройства. Перезагрузка компьютера запланирована на четверг, 8 ноября, уточняет ТАСС.