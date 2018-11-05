Ученые установили связь между плотской активностью и финансовым благополучием

Если вы все еще считаете себя недостаточно обеспеченным человеком, возможно, стоит обратить внимание на свою интимную жизнь. Ученые выявили связь между интимной активностью и богатством.

Немецкие ученые провели опрос, в котором приняли участие более 7000 человек. Исследователей интересовала взаимосвязь между тем, как часто опрошенные предаются плотским утехам и тем, сколько денег они зарабатывают.

Результат оказался поразительным. Самыми богатыми оказались те, кто уделял внимание интимной стороне жизни не менее четырех раз в неделю. Теперь ученые пытаются найти объяснение этому установленному факту.

У специалистов две версии. Либо активная половая жизнь оказывает влияние на те качества человека, благодаря которым он способен умножать свое благосостояние – работоспособность, мышление, память. Либо, что банально, но имеет право на жизнь – чем человек богаче, тем чаще у него имеется желание и возможность заниматься интимной жизнью, пишет «Спид-инфо».