Под древней мексиканской пирамидой нашли вход в «Царство мертвых»

В Мексике археологи и геофизики обнаружили подземный тоннель под пирамидой Луны - второй по величине пирамидой древнего города Теотиуакана. Он ведет в необследованное пока помещение. В небе над Мексикой сняли на видео яркие огни трех неподвижных НЛО

Исследователи из мексиканского Национального института антропологии и истории совместно с учеными Института геофизики Национального автономного университета Мексики обнаружили подземный ход, ведущий в камеру диаметром 15 метров.

Специалисты полагают, что тоннель мог использоваться для погребальных ритуалов. Что находится внутри камеры, пока остается загадкой. Однако ученые выдвинули теорию, что она символизировала для коренных народов вход в "загробный мир".

Находка была обнаружена благодаря электротомографу на глубине восьми метров под поверхностью земли. Отметим, постройка предположительно, датируется III веком. В Теотиукане жили тольтеки, позднее на смену им пришли ацтеки.