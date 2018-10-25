В Китае хотят построить мощнейший в мире коллайдер

Стало известно, что Китай планирует построить мощнейший в мире кольцевой электрон-позитронный коллайдер. Его мощность создаст условия для передовых исследований в области ядерной физики.

Крупнейшая в мире экспериментальная установка должна быть построена к 2030 году, однако место ее строительства еще не определено. Общая стоимость проекта составляет 35 миллиардов юаней (свыше пяти миллиардов долларов).

«Длина замкнутого контура электрон-позитронного коллайдера составит 100 километров. Суммарная энергия в системе центра масс налетающих частиц сможет достигать 240 гигаэлектронвольт. По каждому из этих показателей будет установлен мировой рекорд», - сообщил директор Института физики высоких энергий при Академии наук Китая Ван Ифан.

В разработке проекта кольцевого электрон-позитронного коллайдера, кроме китайских специалистов, принимали участие ученые из США, Европы и Японии. Концептуальная конструкция установки уже прошла международные проверки, сообщает ТАСС.