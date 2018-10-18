У Луны появится сестра-близнец

В Китае уличное освещение заменят вторым спутником Земли. Специалисты из Исследовательского института аэрокосмических наук и микроэлектроники города Чэнду разработали "искусственную Луну".

Устройство будет служить для усиления лунного света. "Близнец" сможет освещать площадь диаметром до 80 километров, однако будет производить в 8 раз больше света, чем привычная землянам Луна.

Управление спутником осуществляется удаленно. Подсветка регулируется так, чтобы "двойник" освещал только Чэнду. Технология позволит сэкономить на электричестве, а также привлечет туристов, уверяют чиновники.

Идея "искусственной Луны" родилась благодаря французскому художнику, который изобразил ожерелье из зеркал, подвешенное над землей, и отражающее солнечный свет на улицах Парижа.

Запуск "лунной сестры" на орбиту планируется на 2020 год, пишет People. Источник финансирования пока не называется, а вот подрядчиком станет Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.