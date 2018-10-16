Ученые нашли необычный способ сохранения семьи от распада

Ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе провели ряд исследований и рассказали, как можно удержать семью от распада. Оказалось, что следует обратить внимание на один важный момент.

Согласно последней информации, игнорирование некоторых запросов второй "половинки" является весьма надежным методом защиты отношений. Как сообщается в издании JPSP, жизненные обстоятельства играют намного более серьезную роль в семейных и романтических отношениях, чем считалось ранее.

В качестве примера специалисты предлагают представить следующую ситуацию: жена требует, чтобы муж потребовал у начальства повышения зарплаты. Для мужчины этот шаг мог стать рискованным, поскольку работодатель может разозлиться и уволить его. Кроме того, он может просто не хотеть обращаться к вышестоящим коллегам с подобными просьбами. Если супруг в этом случае проигнорирует слова возлюбленной, то он не только сохранит текущее финансовое состояние, но и будет чувствовать себя спокойнее.