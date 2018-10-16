Немецкий ученый: человеческий организм не рассчитан на борьбу с раком

Директор отделения биофизики Центра Гельмгольца GSI в Германии Марко Дуранте сделал важное заявление. По словам специалиста, организм человека не был рассчитан на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Ученый отметил, что рак очень "умен" и всегда находит способы распространяться, именно поэтому ученые до сих пор не смогли его победить. В беседе с корреспондентом проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Дуранте отметил, что сейчас врачи применяют в борьбе с онкологией местную терапию, в частности хирургию и облучение, системную терапию (химическое воздействие и лечение гормонами), а также иммунотерапию и целевую терапию.

Эксперт заметил, что с точки зрения эволюции человек не запрограммирован на победу онкологии, поскольку люди, по замыслу природы, должны умирать в более раннем возрасте, передает РИА "Новости".