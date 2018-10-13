Итальянско-американская экспедиция, проводившая раскопки в регионе Умбрия, нашла на древнем детском кладбище в Луньяно-ин-Теверина останки ребенка с камнем во рту по особому ритуалу "погребения вампиров".

Предполагается, что очень много детей в то время (V век нашей эры) умирали от малярии. По мнению специалистов, местные жители верили, что, если захоронить скончавшегося от малярии с камнем во рту, то он "не сможет восстать из мертвых и распространить болезнь среди живых". ДНК-тесты некоторых обнаруженных костей подтверждают теорию археологов.

Ранее на этом кладбище уже находили захоронения детей с останками животных в могилах, с наполненным пеплом бронзовым котлом или с камнями, привязанными к рукам и ногам.