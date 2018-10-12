Ученые обнаружили способ выявления онкологии при помощи простой воды

Ученые из Университета Страны Басков провели исследования и обнаружили новый способ диагностики рака на ранней стадии. Согласно последней информации, в этом могут помочь молекулы обычной воды.

Специалисты изучили два типа антигенов Tn, которые можно заметить в 90 процентах случаев развития онкологии. Они считаются весьма перспективными биомаркерами для обнаружения пораженных клеток. Как уточняет издание Eurekalert, в рамках взаимодействия с водой оба вида антигенов вступали в реакцию.

Первый тип принимал жесткую форму в растворе, а второй наоборот – становился мягким. Ученые убеждены, что такой способ отслеживания развития молекулы Tn даст возможность зафиксировать развитие заболевания на ранних стадиях и оценить его степень.