Ученые: найден способ избавиться от диабета без лекарств
10 октября 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Канады провели исследования и выяснили, что существует способ избавиться от диабета второго типа и наладить работу инсулиновой системы. Метод, согласно некоторым данным, является простым.
Сулейман Фурмли из университета Торонто отмечает, что опыты показали эффективность периодических голодовок в борьбе с диабетом. В издании BMJ Case Reports уточняется, что отказ от приема пищи время от времени может дать пациенту возможность перестать принимать инсулин и лекарственные препараты.
Ранее в ходе экспериментов на мышах ученым удалось выяснить, что развитие диабета второго типа имеет прямую связь с ожирением печени и поджелудочной железы. Избавиться от лишнего жира на этих органах можно не только при помощи лекарств, но и путем голодовки.
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