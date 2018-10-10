Ученые: найден способ избавиться от диабета без лекарств

Ученые из Канады провели исследования и выяснили, что существует способ избавиться от диабета второго типа и наладить работу инсулиновой системы. Метод, согласно некоторым данным, является простым.

Сулейман Фурмли из университета Торонто отмечает, что опыты показали эффективность периодических голодовок в борьбе с диабетом. В издании BMJ Case Reports уточняется, что отказ от приема пищи время от времени может дать пациенту возможность перестать принимать инсулин и лекарственные препараты.

Ранее в ходе экспериментов на мышах ученым удалось выяснить, что развитие диабета второго типа имеет прямую связь с ожирением печени и поджелудочной железы. Избавиться от лишнего жира на этих органах можно не только при помощи лекарств, но и путем голодовки.